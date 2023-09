Il misterioso, quanto affidabile, insider noto come “I am a Hero Too,” che aveva rivelato anticipatamente Persona 3 Reload, si è spostato in pianta stabile su Reddit e, nelle ultime ore, ha rilasciato una tripletta di “soffiate”, tutte collegate in qualche modo a Square Enix, che hanno lasciato tutti senza parole.

Dopo avervi parlato delle indiscrezioni in merito alla tanto vociferata Nintendo Switch 2, e dei vari remake di Final Fantasy in cantiere presso Square Enix, I am a Hero Too si è spinto oltre, rivelando alcuni dettagli in merito alla, tanto chiacchierata, PS5 Pro che, apparentemente, dovrebbe arrivare molto prima di quanto ci aspettiamo.

Per chi non se lo ricordasse, le prime indiscrezioni riguardanti la PS5 Pro, sono emerse nei primi mesi dell’anno grazie a Tom Henderson, un noto insider che indicò che la PS5 Pro potrebbe fare il suo debutto verso la fine del 2024.

Ora, con il terzo anniversario PS5 ormai alle porte, I am a Hero Too, rincara la dose sostenendo che, Square Enix sia già in possesso dei devkit (i kit di sviluppo) della console Mid-Gen di SONY.

Nello specifico, I Am a Hero Too ha dichiarato su Reddit che “Square ha dei nuovi kit di sviluppo per PS5, presumibilmente di una versione ‘Pro’.” Purtroppo, però, non ha fornito ulteriori dettagli in merito a specifiche tecniche o caratteristiche dettagliate.

Le indiscrezioni condivise, ovviamente, hanno scatenato un vero e proprio delirio sul web, sebbene sia sempre importante affrontarle con una sana dose di scetticismo.

Per chi, infine, volesse sapere come mai le dichiarazioni di I Am Hero Too siano così tanto considerate, la risposta è molto semplice. Si tratta del leaker che anticipò, con estrema precisione, l’annuncio di Persona 3 Reload. Rimane indubbio, però, che queste ultime rivelazioni rappresentino una scommessa molto più audace e capace di mettere a rischio la sua credibilità come “gola profonda.”