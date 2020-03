PS5: potremo passare a PS5 Pro pagando un abbonamento, ecco i dettagli di un rumor

Da quando è stato ufficializzato il logo lo scorso dicembre e successivamente registrato il marchio in Svizzera, Stati Uniti, Regno Unito, Nuova Zelanda, Australia e diverse settimane fa anche in Giappone, le notizie su PS5 continuano ad arrivare seppur non si è ancora fatta vedere in modo ufficiale. Il tempo passa e l’annuncio continua a slittare con la preoccupazione degli utenti a veder rinviare addirittura le console di nuova generazione a causa del Coronavirus che sta mettendo in ginocchio praticamente tutto il mondo. Ovviamente in attesa di notizie ufficiali i rumors si stanno facendo sempre più insistenti, l’ultimo riguarda un possibile lancio di due versioni, una base ed una pro.

Quest’ultima indiscrezione ha portato la redazione dell’International Business Times ad avanzare alcune riflessioni. La testata giornalistica ha ipotizzato che Sony ha in programma un abbonamento volto a garantire un upgrade da PS5 base a PS5 Pro. Seppur si tratta di una indiscrezione ed invitiamo quindi come tale a prenderla con le pinze, non sarebbe totalmente assurda e fuori luogo, del resto questo potrebbe acquisire una forma simile a quella dell’abbonamento Xbox All Access.

Ciò andrebbe in linea con una recente intervista effettuata dalla redazione di Game Informer, nella quale i dirigenti Sony hanno quasi confermato un modello pro della console. Come ben sappiamo le console di fascia “più alta” sta diventando un metodo di vendita attuato proprio dall’azienda giapponese ed anche dalla sua controparte americana. Del resto non sono le uniche aziende che effettuano questo tipo di vendita, ad esempio è in molti modi simile all’acquisto di un iPhone. La stessa Apple propone un nuovo cellulare ogni anno e questo viene aggiornato l’anno seguente con una versione più potente. Ricordiamo infine che, sebbene la console non sia stata ancora mostrata, il tempo passa ed inevitabilmente verrà mostrata sicuramente a breve. Vi invitiamo di conseguenza a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine

Cosa ne pensate di questa notizia? Pensate che il rumor possa essere vero? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi ricordiamo innanzitutto che PS5 dovrebbe uscire a fine anno, salvo complicanze con la questione Coronavirus.