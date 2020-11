PS5: PSVR 2 con feedback aptico in sviluppo? I primi indizi

Precisamente una settimana fa, PS5 è stata lanciata ufficialmente in tutto il mondo non con poche difficoltà. A causa della pandemia da Coronavirus che ha colpito l’intero globo terrestre non tutti gli appassionati del marchio giapponese sono riusciti a portarsene una a casa. Anche gli stock successivi proposti da Sony sono andati letteralmente a ruba nel giro di pochi minuti, tanto che in queste ore si sono calcolate le prime stime (non) ufficiali.

Oltre al DualSense, l’incredibile controller che sicuramente rivoluzionerà il mondo del gaming, Sony ha deciso finalmente di aprire alla “retrocompatibilità”. È possibile quindi giocare comodamente sulla nostra nuova PS5 anche ai titoli della precedente generazione, oltre alla facoltà anche di supportare il PSVR e relativi giochi. Proprio in queste ore i ragazzi di LetsGoDigital hanno scovato un possibile brevetto per un nuovo PSVR.

Rumor: a new patent uncovered by LetsGoDigital indicates that a new PSVR headset for PlayStation 5 is in development This one seems to feature haptic feedback, LED lighting and sensors that recognize if the headset is properly worn + more Full detailshttps://t.co/SekLfZLBWg pic.twitter.com/IsRr76h3b0 — Nibel (@Nibellion) November 25, 2020

Il brevetto, che avete potuto ammirare proprio qui sopra, è stato depositato nel lontano 2016 dalla stessa Sony presso lo United States Patent and Trademark Office, e spuntato fuori proprio nella giornata di ieri. L’inventore è Steven Osman Principal Software Engineer presso Sony. Ci vengono mostrati due modelli, uno con una fascia per la testa, e l’altro che sembra essere un paio di occhiali. Vari sensori sono incorporati nell’auricolare VR, che inviano segnali se l’auricolare viene indossato correttamente, se troppo stretto reagisce in un modo se troppo largo in un altro. Se l’auricolare non si adatta in modo ottimale, l’utente riceverà automaticamente suggerimenti per migliorare il comfort. A tale scopo possono essere utilizzati sensori di pressione, sensori di movimento o sensori di allungamento.

PSVR

La documentazione menziona l’aggiunta di diodi emettitori di luce (LED) e generatori di feedback aptico. Secondo la descrizione del brevetto questo verrà spiegato in modo più chiaro prossimamente. Ricordiamo che tale feedback è una delle tante nuove funzionalità del DualSense, il quale ci permette di percepire meglio cosa sta succedendo nel gioco, facendoci immergere in prima persona.

Per il momento, non è chiaro quando uscirà il PSVR 2 di PS5. È possibile che venga lanciato tra un anno o due, quando la console potrà mostrate agli appassionati il suo vero potenziale. In attesa di ricevere novità, vi invitiamo a seguire le nostre pagine. Che cosa ne pensate di questo brevetto?