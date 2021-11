PS5 punta tutto sulle esclusive: ecco il numero di quelle in sviluppo

PS5 ha compiuto oggi un anno e di acqua sotto i ponti ne è passata davvero tanta. Oltre ai dati che Sony ha divulgato in occasione del compleanno (e che vi abbiamo riportato qui) c’è un numero decisamente importante che riguarda i giochi e riconferma, ancora una volta, che le esclusive sono una parte importante dell’ecosistema del colosso nipponico.

Si può aprire un discorso di quanto siano corretti i videogiochi limitati solo ad una piattaforma o di come Microsoft stia facendo l’esatto opposto, rendendo i suoi giochi ancora più accessibili rispetto al passato ma sono ovviamente strategie di marketing diverse. Quello che conta sono i numeri che Sony ha divulgato e che fanno un po’ impressione: al netto di un anno con due titoli first party disponibile solamente su PS5, ovvero Ratchet & Clank: Rift Apart e Returnal, il totale delle esclusive in arrivo da qui ai prossimi anni sulla console è pari a 25. Un numero decisamente importante, che dimostra come la società giapponese stia riuscendo a mantenere un flusso costante di giochi per spingere al massimo le vendite della macchina.

Ora, quali siano queste esclusive PS5 in sviluppo non ci è dato saperlo. Sappiamo con certezza che Insomniac Games è al lavoro su due progetti importanti come Marvel’s Spider-Man 2 e Marvel’s Wolverine, mentre Naughty Dog è impegnata nella realizzazione di quello che sembra essere il loro primo gioco interamente multiplayer. Allo stesso tempo l’acquisizione di Bluepoint Games porterà sicuramente alla creazione di un’altra esclusiva, sia essa un remake o nuova IP.

I progetti in lavorazione gli scopriremo ovviamente nel corso degli anni, a tempo debito. Sicuramente però divulgando questi numeri, Sony ha dimostrato come in realtà ci sia molto di più sotto il piano di espansione della console: 25 esclusive è un numero davvero gigantesco, che può tranquillamente segnare un’intera generazione. E chissà se questo numero, alla fine, crescerà ancora di più nei prossimi anni.