PS5: puoi averla solo pagando 5.000 euro nelle Filippine, ecco perché

A differenza delle nuove console next gen targate Microsoft, che giungeranno sul mercato in il 10 novembre sia in USA che in Europa, PS5 vedrà un ritardo di una settimana per noi italiani. Se negli Stati Uniti D’America la console di prossima generazione Sony arriverà il 12 novembre, da noi il fatidico giorno sarà il 19. A quanto pare però poteva andarci decisamente peggio, nelle Filippine infatti per godere dell’acquisto di PlayStation 5 serve sborsare ben 5.000 Euro in più.

Al momento in molti paesi asiatici PS5 risulta letteralmente introvabile. Tra queste nazioni troviamo le Filippine, Indonesia, Malesia, Tailandia e Vietnam, tutti luoghi in cui Sony ha dovuto posticipare il lancio della propria nuova console. Un modo per portarsi a casa PlayStation 5 ci sarebbe e a pensarci è stata ASUS che ha attivato una nuova promozione che include la console Sony next gen nell’acquisto di un nuovo monitor ASUS ROG Swift PG65UQ.

Questa nuova promozione indetta da ASUS al momento è disponibile solamente su territorio filippino, e non è chiaro se verrà resa disponibile anche negli altri paesi asiatici in cui Ps5 risulta al momento indisponibile. Come viene specificato nel volantino presente sul sito ASUS, una volta che si procederà con l’acquisto del monitor in questione, il cliente riceverà in regalo una PlayStation 5 che verrà consegnata al momento in cui sarà resa disponibile nelle Filippine.

Il monitor scelto per la promozione è un 65 pollici capace di raggiungere la risoluzione di 4K e con supporto alla tecnologia HDR, NVIDIA G-Sync e i 120 Hz. Al momento questa promozione è limitata alle Filippine, non sappiamo se arriverà mai anche in Europa. Cosa ne pensate dell’offerta proposta da ASUS? Vi sembra un buon prezzo per portarsi a casa un monitor del genere più una PS5?