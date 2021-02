PS5: quante ne hanno rivendute i bagarini e quanto hanno guadagnato?

L’arrivo di una nuova generazione è sempre stato un evento a dir poco incredibile ed atteso per tutti gli appassionati di videogames. Quello di PS5 non è stato da meno, pur considerando il fatto che la pandemia che ha colpito il mondo intero ha dimezzato la produzione, ma purtroppo questo non è riuscito ad accontentare tutti lasciando a mani vuote migliaia e migliaia di utenti. In questi casi abbiamo inoltre constatato l’azione dei bagarini che, vista una domanda maggiore rispetto all’offerta, hanno deciso di guadagnarci sopra comprando una serie di unità per poi rivenderle a prezzi esorbitanti.

Effettivamente in questi primi mesi di vita di PS5 ne abbiamo sentite di tutti i colori, ma la domanda sorge spontanea: quante ne hanno rivendute i bagarini e quanto hanno guadagnato? IGN proprio questa mattina ha postato un video sul proprio canale YouTube nel quale cerca di spiegare tutto il meccanismo e quanto ha fruttato a questi avvoltoi. Innanzitutto si pensa che almeno il 10/15% delle console disponibili per il mercato americano sia stato acquistato e poi rivenduto dai bagarini.

Dallo scorso 14 novembre fino al 16 gennaio, si è stimato che questi abbiano guadagnato all’incirca 43 milioni di dollari tramite eBay. Sony non ha ancora attuato un piano contro queste persone ma è probabile che con il prossimo stock in arrivo prossimamente si possa trovare una soluzione. Ricordiamo che ancora oggi PS5 è introvabile, in Giappone nelle scorse ore alcuni utenti si sono trovati a protestare nel quartiere di Akihabara dove era possibile comprare alcune console. Inutile dire che il quantitativo di gente presente ha messo in difficoltà il personale alle casse che prontamente ha chiamato la polizia per ristabilendo l’ordine. Una situazione assurda e spiacevole, specialmente se calcoliamo che il mondo è in stato di massima allerta per il virus non ancora debellato.

Nel corso del 2021 ci saranno sicuramente nuovi stock di PS5, come confermato dalla stessa Sony. Bisogna soltanto aspettare ed evitare di impazzire per averne una; Ovviamente la società giapponese deve pensare ad un piano per sconfiggere e limitare fortemente il modus operandi dei bagarini. In attesa di tutto ciò, vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti le nuove console next gen e la loro possibile disponibilità.