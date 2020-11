PS5: quanto ha venduto la console al lancio? Le prime stime

PS5 è ormai entrata in commercio da diversi giorni, nonostante il periodo sicuramente incerto dovuto alla pandemia che ha colpito tutto il mondo, il lancio della console nel mondo ha avuto un successo stratosferico. I primi stock sono terminati in tempo record, creando non poco malumore tra gli utenti, i quali hanno addirittura criticato la campagna marketing effettuata da Sony regalando diverse console ad alcuni influencer e non. Passata ormai una settimana possiamo già avere delle stime riguardanti le vendite, quanto ha venduto quindi PlayStation 5?

Secondo le prime stime di VGChartz PS5 ha venduto tra i 2.1 e 2.5 milioni di unità al lancio in tutto il mondo. L’edizione con il disco ha riscosso più successo rispetto a quella “only digital” nonostante la differenza di prezzo sostanziale. VGChartz ha inoltre diviso le stime, tra i due giorni di lancio. Il 12 novembre la console ha venduto all’incirca 1,3 milioni di unità. Il 19 dello stesso mese hanno venduto rispettivamente 1,2 milioni (Stati Uniti), 280 mila (Regno Unito), 140 mila (Germania) e 115 mila (Francia) di console.

Ricordiamo che queste stime non sono ufficiali, quindi prendete il tutto con le dovute pinze. Se dovessimo fare un paragone la console di nona generazione ha venduto meno rispetto a PS4, c’è comunque da dire che il 2020 non è certo stato un anno semplice. La produzione è calata, e l’azienda nipponica ha messo in commercio meno console del previsto. Abbiamo potuto notare tutti in queste settimane appassionati che ha provato ad accaparrarsi una console, siti come Mediaworld o Unieuro andati letteralmente in tilt per la troppa gente connessa è stato un esempio lampante. Vedremo quindi nel 2021 se le cose cambieranno in positivo, noi ne siamo certi.

