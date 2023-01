Di controller diversi ne possiamo possedere tantissimi nella nostra vita da giocatori, ma quello inedito lanciato da Sony e destinato a PS5 purtroppo no. Non ci riferiamo al DualSense Edge, ma a una versione decisamente speciale, destinata esclusivamente ad alcuni sviluppatori di PlayStation che lavorano presso gli studi first party.

Le immagini del controller, diffuse su Twitter da Aaron Jason Espinoza, che lavora in Insomniac Games ricoprendo il ruolo di Sr. Community Manager. Il DualSense è stato creato e distribuito a vari sviluppatori per festeggiare tutti i traguardi raggiunti dalla divisione dedicata al gaming di Sony nel 2022. Un anno sicuramente fantastico, che ha visto la release di giochi importanti come Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok.

Il DualSense destinato agli sviluppatori è decisamente particolari. Sul retro è presente lo slogan “Play Has No Limits”, diviso da una barra che richiama il colore dei tasti di PS5 (Triangolo, Quadrato, Cerchio e Croce). Sotto, ovviamente, l’anno per cui si celebra la milestone raggiunta, proprio il 2022. Su tutto il pad, infine, sono presenti i simboli iconici di PlayStation. Potete dare uno sguardo ancora più dettagliato al controller grazie alle foto che trovate poco più in basso.

Arrived in the mail yesterday: the @PlayStation Holiday Gift! It's a specially made DualSense Controller for employees to celebrate a fantastic 2022. Here's to an even bigger 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣! pic.twitter.com/aBJ5quUwv4 — Aaron Jason Espinoza (@TheAgentOfDoom) January 19, 2023

“È arrivato nella posta ieri: il regalo di Natale di PlayStation. Si tratta di un DualSense progettato esclusivamente per celebrare il 2022 e destinato agli sviluppatori”, si legge nel cinguettio lanciato da Espinoza sul suo profilo Twitter.Si tratta sicuramente di uno splendido regalo, che siamo sicuri che tutti gli sviluppatori avranno apprezzato. Espinoza poi si è lasciato andare, affermando che si aspetta un 2023 ancora migliore. E come possiamo dare torto all’uomo di Insomniac Games? D’altronde proprio quest’anno debutterà (salvo ovviamente ritardi) Marvel’s Spider-Man 2. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

