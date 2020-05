PS5: durante l’evento Sony potrebbe venire annunciato il remake di Demon’s Souls

Inutile girarci tanto attorno, la serie Souls rappresenta un importantissimo tassello all’interno del panorama videoludico che ha contribuito ad apportare rilevanti cambiamenti all’interno del mercato che, ai tempi, ben pochi si sarebbero aspettati. Con un colpo di genio arrivato al momento giusto, i ragazzi di From Software riuscirono a riportare in auge l’importanza della sfida, della difficoltà come elemento cardine di un’esperienza ludica. Molti, a ragione, identificano la trilogia dei Dark Souls come meritevole di tale rivoluzione, ma in realtà bisognerebbe guardare ancora più indietro.

Non tutti infatti sanno che quella dei Souls è una serie composta da quattro titoli, con il primo di questi uscito in esclusiva su Playstation 3. Stiamo ovviamente parlando di quel Demon’s Souls giunto sul mercato in uno stato a ben vedere grezzo e con svariate ingenuità di fondo, una sorta di “bozza” per quello che il genere sarebbe poi diventato, ma comunque una produzione di grande valore che ha saputo raccogliere attorno a sé un vasto pubblico di affezionatissimi fan.

Ebbene, nel corso del 2019, cominciarono a emergere numerosi rumor che sembravano vedere il team di Bluepoint Games – meritevole di aver dato forma ad alcuni remake assai apprezzati – al lavoro su un remake di Demon’s Souls, con l’uscita prevista addirittura al lancio di PS5. Nonostante ciò, però, la software house non ha mai confermato nulla e le voci a riguardo sono andate perdendosi nel silenzio più totale, una situazione che però potrebbe presto cambiare radicalmente.

Su Twitter, infatti, il famoso giornalista Jason Schreier si è lasciato andare a qualche dichiarazione relativa al tanto atteso evento a tema PlayStation 5 previsto per il 4 giugno alle 22:00, in particolar modo affermando che nel corso del tutto verrà dato spazio sia a giochi esclusivi che a titoli terze parti. Ciò che però ha fatto parecchio parlare è stato un particolare messaggio di risposta, scritto da un utente che ha chiesto se nella line-up di Sony sarebbe stato presente anche il remake di Demon’s Souls. Il giornalista non ha dato una risposta al messaggio, ma in compenso ha lasciato un like sul tweet, segno che molti hanno interpretato come una possibile conferma del tutto.