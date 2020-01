PS5: ecco un render del design svelato dai leak

Mentre gennaio 2020 si avvicina pian piano alla conclusione, ancora non abbiamo un’idea precisa di quali siano i piani di Sony PlayStation. Di certo, la società giapponese non sarà presente all’E3 2020 di Los Angeles, ma non sappiamo nulla di più. I rumor affermano che ci sarà una presentazione a febbraio, durante la quale potremmo scoprire l’aspetto della console: già ora, però, un leak pare aver mostrato quello che sarà il design finale della versione commerciale di PS5.

Sono circolate infatti delle immagini di un disegno, molto semplice, della console. PS5 avrebbe una forma tutto sommato molto simile a una PlayStation 4. Ovviamente non possiamo verificare la veridicità del design, ma questo non ha impedito a un utente di realizzare un render, che ci permette di vedere meglio la (potenziale) PS5. Ecco qui sotto.

Come potete vedere, si tratta di un design abbastanza conservativo, ma con anche un tocco di unicità. In particolar modo, questa (potenziale) PS5 si distacca nettamente da quanto proposto da Microsoft con Xbox Series X: la console di Redmond ha infatti una struttura a torre. Ovviamente quest’ultima è ufficiale mentre PS5 è ancora solo un rumor. Purtroppo non abbiamo conferme di alcun tipo sulla console Sony.

La scelta di un design non è mai semplice, come ben sappiamo: al di là del puro senso estetico, una console deve definire forma e dimensioni a seconda delle componenti interne e delle loro necessità, sopratutto in termini di raffreddamento. Diteci, preferite una console con un design particolare oppure date precedenza a una macchina da gioco che sia funzionale?