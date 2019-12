PS5: un render fan-made della console compare su ResetEra

Ormai siamo tutti ben più che consapevoli del fatto che l’attuale generazione di console sta lentamente tramontando. Questi ultimi mesi sono stati la conferma che sia Sony che Microsoft, durante il prossimo 2020, daranno vita a due nuove macchina in grado di intrattenerci lungo i futuri anni a venire. Durante la scorsa settimana la casa di Redmond si è “azzardata” a darci un piccolo assaggio di quello che essa andrà ad offrici con la futura Xbox. Tuttavia la stessa cosa non si può dire di Sony e della loro tanto attesa PS5.

La casa nipponica, a differenza di Microsoft, ha rilasciato pochi dettagli riguardanti la loro prossima console. Oltre le varie caratteristiche tecniche (molto vaghe) ed la forma di del presunto dev-kit, PS5 non ha mostrato le proprie “forme” durante questi ultimi mesi. Proprio per questo motivo svariati fan in attesa della prossima console Sony hanno deciso di “sfogare” la propria creatività immaginando la possibile forma (e design) della console next-gen nipponica.

Il più recente esempio è il render fan-made dell’utente ResetEra CrimsonNocturne. Il ragazzo in questione ha deciso di dare vita alla propria visione, mostrandoci l’ipotetica forma della futura PS5. Il design creato dall’utente in questione risulta molto “minimalista” rendendo la console molto simile a quanto visto con i vecchi sistemi PS4 (ed a tratti ricordando anche l’originale Xbox One).

Ovviamente queste semplici immagini sono soltanto frutto di una ricca immaginazione, quindi probabilmente PS5 non sarà assolutamente simile a quanto mostrato da CrimsonNocturne. Tuttavia risulta molto interessante vedere questi render fan-made, che potrebbero in qualche modo “azzeccare” l’effettiva forma della futura console Sony. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!