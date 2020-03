PS5: per gli analisti venderà più di Xbox Series X nel lungo periodo

Dopo il caos innescato dalla battaglia delle specifiche tecniche tra PS5 e Xbox Series X, la società che si occupa di ricerca e statistiche DFC Intelligence ha condiviso un documento aggiornato contenente un’indagine relativa alle vendite delle due nuove piattaforme in arrivo. Nello specifico, questo documento contiene una sorta di previsione sugli acquisti al lungo termine di PS5 e Xbox Series X.

L’indagine inizialmente si è soffermata all’impatto legato alla diffusione del coronavirus, in effetti il numero delle console prodotte che saranno disponibili sul mercato al lancio potrebbe non essere sufficientemente alto a soddisfare la domanda degli utenti intenzionati ad acquistare le nuove piattaforme da gioco. In molti, quindi, potrebbero essere costretti ad aspettare un nuovo carico di console previsto con l’arrivo dell’anno nuovo.

Nel report si legge anche che il lancio potrebbe favorire Microsoft a causa dell’hardware potenzialmente più performante montato su Xbox Series X. Nel lungo periodo, invece, avrebbe la meglio la console di Sony, spinta dalle esclusive di maggior impatto e aiutata anche per l’affetto che i giocatori nutrono per il brand giapponese. Ovviamente, come giusto che sia, vi segnaliamo che si tratta comunque di una previsione di un report stilato da una società di statistiche vendita, e il risultato potrebbe essere anche molto differente da quanto previsto.

Oltre alle previsioni di queste aziende, in questi ultimi giorni sono state molte le opinioni espresse dagli esperti del settore, i quali hanno esaltato la presentazione di PS5 illustrata da Mike Cerny. Uno dei punti di forza della nuova console pare essere il rapidissimo SSD, senza contare l’alto numero di Teraflops disponibile. Per alcuni esperti i 2 Teraflops in meno di PS5 rispetto a Xbox Series X avranno un impatto veramente irrisorio nei giochi.

Prima di salutarci, vi invitiamo a continuare a seguire le nostre pagine per tutte le prossime novità relative alle due nuove console in arrivo.