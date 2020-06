PS5: Resident Evil 8 annunciato all’evento PlayStation, noto insider lo “conferma”

Inizio giugno, da più di vent’anni, è sempre stato il periodo più denso di novità: l’E3 ha infatti luogo in questo periodo, di norma, ma quest’anno non è stato possibile a causa dell’epidemia di Covid-19. Lo scorso giovedì, 4 giugno, ci sarebbe dovuto essere un evento dedicato a PS5, inoltre, ma anche quello è stato rimandato a data da definirsi (ma già al centro di un nuovo leak). Questo ha significato che molti annunci di nuovi giochi sono stati ritardati. Tra questi, pare che ci fosse anche Resident Evil 8.

L’informazione arriva direttamente da AesteticGamer (conosciuto anche come Dusk Golem), noto leaker che nei mesi ha condiviso molteplici informazioni legate a Resident Evil e Silent Hill. Il leaker afferma di essere “sicuro al 99% che Resident Evil 8 è parte dell’evento di presentazione di PS5. Come notato da altri, tutti i giochi di Resident Evil sono stati messi in sconto ieri [ndr, ovvero il 4 giugno] e RE7 in particolar modo ha ricevuto il più grande sconto da molto tempo a questa parte. Il tutto è avvenuto intorno allo stesso orario durante il quale sarebbe dovuto andare in onda l’evento di PS5. Quindi… già!.”

I'm like 99% sure now RE8 is at the PS5 reveal event. As others noticed, all the RE games went on sale yesterday, & RE7 in particular went on the deepest discount it's EVER had by a long shot, around the same time the PS5 reveal event was supposed to happen yesterday. So yeah.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 5, 2020