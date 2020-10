PS5 retrocompatibilità: scoperto perché uno dei giochi non funziona

L’arrivo di PS5 si avvicina sempre di più ed il web, come certe aziende sanno bene come farci salire l’hype. Proprio stamattina anche la nota catena di fast food Burger King ha rivelato un teaser criptico riguardante la console di casa Sony che ha fatto ulteriormente saltare dalla sedia tutti gli appassionati. Una delle caratteristiche peculiari ed uniche di PS5 è la sua retrocompatibilità, ormai scomparsa con PlayStation 2. Caratteristica che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti i videogiocatori, i quali la aspettavano da tempo.

Proprio nelle scorse settimane i vertici di Sony hanno rivelato i titoli che non saranno retrocompatibili, per fortuna si tratta solo di una manciata di giochi, alcuni dei quali passati ormai nel dimenticatoio. Sappiamo bene quindi che oltre il 99% dei giochi PS4 funzionerà sulla nuova console, ma come mai alcuni non riescono a girare?.

Uno di questi è Shadwen, gioco stealth sviluppato e pubblicato da Frozenbyte rilasciato nel lontano 2016. Il team di sviluppo ha dichiarato che non è stato possibile far girare il loro gioco su PS5 a causa di un problema riguardante la schermata di caricamento. “Molti dei nostri giochi funzionano su PS5, inclusi Trine e Nine Parchments, tuttavia per qualche motivo Shadwen si blocca nella schermata di caricamento. Sfortunatamente il gioco è piuttosto vecchio, utilizza un versione del nostro motore grafico che ormai non usiamo più ed a causa di questo non lo abbiamo più patchato. Di conseguenza abbiamo quindi deciso di mantenere Shadwen solo su PS4.”

Insomma, a quanto detto da Frozenbyte, questo spiegherebbe perché solo una manciata di titoli non girano su PS5, i quali risulterebbero troppo datati per le potenzialità di PS5. Cosa ne pensate di questa notizia? Avete giocato a Shadwen? Vi dispiace che sia uno dei titoli non funzionanti sulla nuova console di Sony? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti le console di prossima generazione.