PS5, reveal della console a breve? Registrato un marchio in Europa

Da settimane ne parliamo, ma per ora non ci sono ancora informazioni ufficiali: Sony PlayStation presenterà al mondo PS5 tramite un evento dedicato a febbraio? I precedenti ci sono tutti e i rumor continuano a puntare in tale direzione, ma la società giapponese non ha ancora detto o fatto nulla per rendere possibile questa possibile. O almeno non fino a oggi. Come segnalato da LetsGoDigital, Sony Interactive Entertainment ha registrato un marchio per PlayStation 5 in territorio europeo.

Più precisamente, la registrazione è avvenuta ieri, lunedì 27 gennaio, presso il Swiss Federal Institute of Intellectual Property (IGE IPI). La registrazione è avvenuta sotto le sezioni 9, 28 e 41 che includono software interattivi, dischi di giochi, console da gioco e intrattenimento interattivo. Tutti elementi che si legano perfettamente a PS5.

Ovviamente non è la prima volta che Sony registra il marchio della console. “PS5” era stato messo al sicuro già nel 2006, mentre lo scorso ottobre sul suolo giapponese la società ha registrato PS6, PS7, PS8, PS9 e PS10: possiamo dire quello che vogliamo, ma l’azienda di Tokyo è a dir poco previdente. La registrazione attuale, però, è qualcosa di nuovo e non può non far pensare che SIE sia pronta a mostrare la macchina da gioco.

Ovviamente si tratta di una speculazione e non è in alcun modo da considerarsi come un annuncio ufficiale. Speriamo che Sony dia nuove informazioni al più presto. Per ora l’unica certezza è che non parteciperà all’E3 2020, anche se pare improbabile che SIE non faccia alcun tipo di conferenza dedicata a PS5 in quel periodo. Forse scopriremo di più nelle prossime settimane: non ci resta altro da fare se non attendere pazientemente.