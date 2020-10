PS5 impone una rivoluzione per il controller, ma solo in Giappone

Quest’oggi sono finalmente state rilasciati una serie di video (che potete trovare comodamente raccolti nel nostro articolo dedicato) su PS5, la console di nuova generazione di Sony Interactive Entertainment. Oltre ai filmati di gameplay, però, sono stati rilasciati una serie di articoli in lingua giapponese sulla console. Grazie ad essi possiamo scoprire una serie di novità dedicate alla console, compresa una piccola (ma grande, fidatevi) rivoluzione per il controller DualSense, che sarà però valida solo per il Giappone.

Di cosa stiamo parlando? Il tasto di conferma di una azione su PS5 sarà da questo momento la X e non il O. Se siete confusi sulla questione, significa che non sapete che in Giappone il tasto di conferma è sempre stato il cerchio, mentre il tasto di annullamento la croce. In occidente, invece è sempre stato il contrario. Questo significa che per noi italiani non vi è alcuna modifica, ma l’impatto della scelta di Sony non è da sottovalutare.

A little megaton, especially for Japanese players: the confirm button on PS5 will be X instead of ◯ going forward https://t.co/poWzBa4sUc pic.twitter.com/XqtnAlPTSm — Nibel (@Nibellion) October 4, 2020

Non crediamo che ci sarà un effetto reale sulle vendite: nessuno non comprerebbe la console per una semplice inversione dei tasti, dopotutto, ma ha un grande significato in termini d’immagine. PS5 è una console sempre più occidentale, a differenza di Nintendo che impone in occidente la struttura orientale (infatti, la A di conferma è il tasto a destra, mentre la B di annullamento è il tasto in basso).

Sappiamo bene che il mercato console fisse in Giappone non è il più grande, il mobile e e le console portatili rimangono le più importanti, ma nondimeno è un serio messaggio: il Giappone deve adattarsi a una PlayStation internazionale.

Supponiamo per che sarà possibile rimappare i tasti liberamente, quindi forse molti invertiranno O e X per ritornare nella propria comfort zone.

Diteci, voi cosa ne pensate? Se accadesse qualcosa del genere in occidente vi darebbe fastidio?