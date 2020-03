PS5: l’innovativa funzione di vibrazione sarà personalizzabile secondo un report

Potrebbe essere logico che la protagonista delle notizie videoludiche di questo inizio marzo possa essere proprio PS5. La console di casa Sony, sebbene non sia stata ancora mostrata ufficialmente, si ritrova ad essere presa di mira con costanti indiscrezioni da parte del web e dalle redazioni. Proprio stamattina vi abbiamo parlato di un rumor che afferma che potremo passare da PS5 a PS5 pro pagando un abbonamento, un po’ come succede con Xbox All Access. In queste ore è trapelato online un brevetto del controller che parla specificamente di diversi livelli di vibrazione.

Secondo un report la vibrazione a “livelli” sarebbe completamente diversa dal DualShock 4, il quale consentirà di avere sensazioni sempre più diverse, coinvolgenti e dinamici. Nello specifico si potrà, ad esempio, avere un determinato livello di vibrazione se si gioca ad un titolo stealth con una sensazione sempre diversa mano a mano che il nemico si allontana da noi. Oppure una vibrazione molto più pressante se si gioca ad un titolo horror e così via dicendo.

Inoltre il brevetto fa riferimento anche alla possibilità da parte dell’utente di scegliere il livello di vibrazione in modo totalmente libero per ciascun gioco. Così facendo sarà quindi possibile avere un risparmio sulla durata della batteria del controller. Un brevetto che, se fosse veritiero, sarebbe l’ennesima trovata geniale da parte dell’azienda giapponese il quale ci farà immedesimare sempre di più nelle atmosfere del titolo che stiamo giocando.

Cosa ne pensate di questa notizia? Sperate che questa indiscrezione sia reale? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti PS5 che ricordiamo, salvo ulteriori informazioni, approderà sul mercato a fine di quest’anno.