PS5: un altro pre-order dal prezzo troppo alto, i fan sono preoccupati

Abbiamo la console, abbiamo le caratteristiche hardware e un nuovo controller con il quale ci avventureremo nei molteplici titoli videoludici annunciati lo scorso 11 giugno 2020, durante l’evento di presentazione di PS5. Ciò nonostante, non abbiamo ancora un prezzo.

E in questo grande universo che sarà la next-gen, nel quale noi stiamo procedendo lentamente e a piccoli passi, emergono alcuni noti rivenditori a fomentare le nostre meditazioni e la smania di sapere di milioni di videogiocatori. Ebbene, sul famoso sito di importazione Play-Asia compare un prezzo per la prossima PS5, che non è affatto economico. Considerando questa fonte, la versione standard di PS5, dotata di un’unità disco è indicata al prezzo di 699$, che per molti sarebbe sconcertante.

Prima di andare nel panico, ricordiamo che i rivenditori sono soliti riportare simili prodotti a dei prezzi nettamente più alti, in mancanza di informazioni ufficiali. Sony non ha ancora annunciato il prezzo della PS5, quindi è probabile che Play-Asia si stia semplicemente portando avanti, così come ha fatto anche Amazon. All’inizio di questa settimana, inoltre, Amazon UK ha creato un catalogo con tutta una serie di prodotti destinati a PS5 ed i suoi giochi, ma è stato presto confermato che, al momento, le informazioni riguardanti tale merchandising non sono affidabili.

Ancora non sappiamo quale sarà il prezzo della PS5 e, sicuramente, dovremo aspettare ancora un po’ di tempo per un annuncio ufficiale da parte di Sony. Ovviamente, in tale situazione, le congetture sono più che comprensibili. I videogiocatori ne stanno discutendo da tempo sulle piazze virtuali e si stanno chiedendo se la PS5 sarà realmente più costosa del previsto, specialmente alla luce di un secondo modello esclusivamente in digitale e dei numerosi accessori presentati per la console. Inoltre, Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, nei giorni scorsi ha anche affermato che prezzo della console dipenderà strettamente dal suo valore reale. Pertanto, è lecito pensare che, probabilmente, ci stesse preparando ad un eventuale lancio più “salato” del previsto.