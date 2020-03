PS5: rumors confermano 11 TFLOPS, più debole di Xbox Series X?

Dopo la notizia ufficiale della cancellazione dell’E3, purtroppo anche le notizie riguardanti la nuova generazione di console, in particolare di PS5, probabilmente avranno qualche ritardo dovuto al tanto odiato virus che sta costringendo in casa migliaia di persone, ma questo non vuol dire che i rumors si siano fermati, anzi, sembrano diventare sempre più veritieri.

Un ultimo leak infatti sembra riguardare la potenza di calcolo che avrà la futura PlayStation 5: il noto sviluppatore o’dium – membro del NeoGAF forums – tramite un particolare messaggio, sembra abbia lasciato molte informazioni riguardanti le specifiche che avrà la prossima console di casa Sony.

Dettaglio di rumors arrivati dall'utente o'dium

Il criptico messaggio, scritto nella lingua degli uccelli, è stato decriptato dagli utenti dello stesso forum NeoGAF e da quelli del ResetEra con il seguente risultato: il numero dei coos potrebbe essere l’equivalente del numero delle unità comuputazionali che avrà la PS5 (definiti anche come CUs) che ammonterebbe ad un totale di 52 CUs. Il susseguirsi di coos, inoltre, segue uno schema ben preciso che sembra riprodurre uno sistema ritmico che combacerebbe con la potenza di calcolo definita in MHz. Gli utenti del forum hanno infine dedotto che la nuova console di Sony avrà una GPU da 11.06 TF con 52 CUs e frequenza 1743 MHz, che sembrerebbe combaciare con alcuni leak rivelati su GitHub durante la fine del 2019.

Purtroppo tali notizie sono tutt’altro che confermate e, ora più che mai, sembra ancora lontana una risposta da parte di Sony in cui ci riveli l’effettiva potenza di calcolo della futura PS5, l’unico dato che possiamo senza dubbio confermare è che quest’ultima abbia puntato tutto sulla potenza grafica della propria console, infatti gli sviluppatori dei titoli Town of Light e Martha is Dead pochi giorni fa hanno dichiartato “PlayStation 5 sarà capace di utilizzare un incredibile densità di Texel (particolare unità di misura per calcolare la densità di pixel su diversi tipi di texture) con un rapporto superiore di 4096px/m – questo sta a significare che la visuale sarà colma di dettagli persino alle risoluzioni più alte” confermando ancora la tesi che PS5 avrà una straordinaria capacità di calcolo. Voi cosa ne pensate di questo bizzarro rumors?