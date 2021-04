PS5 sarà una console piena di esclusive, parola di Jim Ryan

Nessuna novità a distanza di mesi dal lancio, PS5 ancora oggi risulta essere la console più ricercata del momento nonostante abbia venduto milioni di unità. La pandemia, come ormai avrete imparato da tempo, ha rallentato inevitabilmente la produzione e, sebbene qualche azienda riesca a mettere online una manciata di queste sporadicamente, le console non sono ancora alla portata di tutti ed anche noi non sappiamo per certo quando questo finirà. Nonostante tale problema Sony continua a rimboccarsi le maniche con aggiornamenti costanti proponendo anche brevetti decisamente particolari, l’ultimo riguarda una IA che “giocherebbe al posto nostro”.

Nel corso di un’intervista, il CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha parlato della situazione attuale rassicurando la community dichiarando successivamente che PS5 sarà una console ricca di esclusive, molte di più rispetto alle generazioni precedenti. Nonostante Microsoft con il suo Xbox Game Pass stia effettivamente facendo il “botto”, sembra che i piani dell’azienda giapponese non siano del tutto cambiati con l’idea di puntare ancora a lungo sulle tanto discusse esclusive.

“Abbiamo continuato ad investire in totale silenzio ma anche con grande convinzione su giochi di alta qualità per PlayStation, e ci assicureremo che la generazione PS5 abbia più esclusive di quante se ne siano viste prima sulle nostre console”, avrebbe detto Ryan. Il CEO ha inoltre dichiarato che la loro strategia è incentrata anche sull’acquisizione di team e compagnie esterne, come successo con Insomniac Games. Nell’intervista è emerso anche qualcosa sul futuro della compagnia e sull’investimento verso il cloud gaming. “La conversazione sullo scambio di idee è in corso. Sono argomenti estremamente interessanti e spero di poter annunciare la nostra strategia sul cloud il più presto possibile.”

Insomma, sembrerebbe che il futuro di PS5 sia a dir poco radioso. Purtroppo ad oggi essendo introvabili ci rendiamo conto che non sia semplice tirare le somme, sia per quanto riguarda la console di casa Sony sia per Xbox Series X|S. Speriamo che nel giro di poco tempo le cose possano cambiare e potremo finalmente goderne tutti.