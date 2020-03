PS5: cosa sarà svelato oggi? Schreier fa una previsione

Quest’oggi, finalmente, Sony PlayStation svelerà al mondo nuove informazioni riguardo PS5, la sua console next-gen in arrivo alla fine del 2020. Cosa verrà mostrato? Tutti quanti speriamo di vedere l’aspetto della console e di scoprirne le specifiche tecniche, ma per ora tutto è avvolto nel mistero. Di certo non verremo a conoscenza del prezzo e della data di uscita, ma almeno ne sapremo di più rispetto a ieri. Anche Jason Schreier, noto giornalista di Kotaku e insider dell’industria, ha deciso di dire la propria a riguardo.

Tramite Twitter, Schreier ha indicato quali sono le sue previsioni per l’evento odierno di PS5. Si tratta quindi di supposizioni basate sulla sua esperienza, non di informazioni ottenute da qualche fonte. Nondimeno, è interessante leggerle:

Predictions for today’s PS5 livestream:

– It will be dry and technical (remember, this was supposed to be GDC week)

– There will be some weirdness (hopefully we hear about the unique OS features)

– The final number of GPU teraflopppps will make PlayStation console warriors sad

— Jason Schreier (@jasonschreier) March 18, 2020