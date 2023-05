Il prossimo 22 giugno è una data che tutti gli appassionati di videogiochi e soprattutto di giochi di ruolo dallo stampo giapponese si sono segnati con la matita rossa sul calendario. Tra poco più di un mese sbarcherà infatti sul mercato l’attesissimo e promettente Final Fantasy XVI, opera che pare proprio avere tutte le carte in regola per tenere alto l’onore della saga.

Final Fantasy XVI sbarcherà almeno inizialmente solo su PlayStation 5 e quale miglior modo di prepararsi al titolo se non con un interessantissimo bundle contenente sia la piattaforma ammiraglia di casa Sony che il futuro titolo? Il tutto, ovviamente, disponibile fin da ora in preordine sul sempre affidabile Amazon.

Questo bundle contiene al suo interno una console PlayStation 5 nella versione con lettore Blu-Ray, un DualSense e Final Fantasy XVI in versione digitale preinstallato. Niente customizzazioni come con la bellissima Nintendo Switch OLED di Zelda, quindi, ma un pacchetto completo per godersi fin dal giorno di lancio l’atteso videogioco.

Le offerte non si fermano ovviamente al solo interessantissimo preordine di questo bundle formato da PlayStation 5 e Final Fantasy XVI. Sul mercato, infatti, esistono anche molte altre offerte degne di nota. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Siete particolarmente interessati solo a prepararvi al massimo a vivere la prossima fantasia finale di Square Enix? Potete trovare questo intrigante bundle composto da PS5 e Final Fantasy XVI seguendo comodamente il link qui sotto.

