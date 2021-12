PS5: Scuf svela i suoi controller Reflex ma ottenerli è difficilissimo!

A più di un anno dal lancio di PS5, sono finalmente arrivati i primi controller di terze parti. L’annuncio è arrivato nel corso della giornata odierna, da parte del produttore Scuf, che ha svelato ufficialmente i controller dedicati alla console Sony. Nel dettaglio sono tre i modelli che la società ha lanciato, con delle caratteristiche che li portano ad essere dei pad molto simili alle versioni Pro che abbiamo imparato a conoscere nel corso della generazione precedente.

I Reflext e Reflex Pro sono dei pad molto simili, se non per dire identici, al DualSense. I controller mantengono i grilletti adattivi di Sony, mentre il terzo modello, Reflex FPS, ha optato per dei grilletti istantanei che si attivano con un solo tocco, simulando ciò che avviene sul mouse. I modelli sono distribuiti con bottoni aggiuntivi, interamente programmabili tramite un bottone posto sul retro dei vari pad. Il range di personalizzazione coinvolge anche gli analogici, con una ricca scelta di opzioni che vanno da quelli più lunghi a quelli più corti, passando tra quelli ancora più scavati.

Per il resto, i controller sono praticamente identici a quelli prodotti da Sony per PS5. Hanno un tasto Home (sul quale non compare il logo PlayStation) e sono distribuiti in colorazioni diverse. Per il lancio, l’azienda propone i colori gianco, grigio, nero, arancione, blu e rosso.

Infine, per quanto riguarda l’acquisto, Scuf Reflex costa 199 Dollari, mentre la linea Pro si assesta sui 229 Dollari. Più cara, invece, la linea FPS, che si attesta sui 259 Dollari. Se volete comprarli, sappiate che l’azienda sta ricevendo un po’ troppe richieste e quindi al momento concede l’accesso al sito solamente tramite una coda virtuale. I tempi di attesa registrati sono pari ad un’ora: vedremo se nella giornata di domani saranno disponibili nei mercati secondari, come già accaduto ad altri bundle particolari.