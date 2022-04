Giusto questa mattina abbiamo sottolineato come, nonostante le poche scorte disponibili in tutto il mondo, PS5 stia riuscendo a vendere molto bene, andando anche a fare numeri molto importanti. Oltre alla problematica delle scorte, però, sembra che in questi giorni sia emerso un altro problema legato alla console di Sony, o meglio, al nuovo controller super sensoriale DualSense.

A portare all’attenzione questo nuovo dettaglio molto importante è stato lo youtuber John Glasscock, il quale ha pubblicato un video in cui ci mostra una piccola informazione nascosta molto importante sul DualSense. In breve, sappiamo tutti molto bene quanto alcuni controller di PS5 soffrano di problematiche come il drifting degli analogici, ma grazie al contributo di questo nuovo video sappiamo come arginare il problema sul nascere.

Lo youtuber ci spiega in pochi minuti come possiamo fare a capire se il DualSense che abbiamo tra le mani deve essere sostituito, e il metodo è quanto di più semplice si possa pensare. Basta girare il proprio DualSense e dare un’occhiata alla parte posteriore del pad di PS5. Fatto questo vi basterà controllare la scritta FCC ID, e se l’ultima cifra che vi si para davanti è il numero 1 è più probabile che il vostro pad sia sensibile a problemi come drift nel tempo.

In questo caso lo youtuber vi consiglia di rimandare indietro il vostro acquisto per farvelo cambiare, operazione possibile anche se avete comprato il DualSense su Amazon grazie al servizio return. Se invece la cifra FCC ID si conclude con la lettera A potete stare tranquilli e godervi mille e più avventure sulla vostra PS5.