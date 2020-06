PS5: Seguite con noi su Twitch un’intera giornata dedicata all’evento

Giovedì vedremo finalmente i primi videogiochi girare su PS5. Più di un’ora di evento che seguiremo insieme sul nostro canale Twitch con commenti in diretta e traduzioni in tempo reale. Vista l’occasione e l’importanza, quasi storica, del momento, abbiamo deciso di trascorrere insieme un’intera giornata a tema PlayStation.

Non sarà una maratona, ma qualcosa di più familiare; un modo per arrivare preparati e in hype a uno degli appuntamenti più importanti di questa estate che si preannuncia davvero rovente dal punto di vista degli annunci. Giugno sarà infatti un mese incredibile con già diversi eventi in programma – EA Play, Cyberpunk, Xbox Servizi e Hardware.

Ma cosa andremo a trattare giovedì 4 giugno? Dalle 10:00 ospiteremo una serie di collaboratori di Tom’s Hardware per parlare della console, dei suoi giochi e della storia intorno al brand. Abbiamo intitolato questa iniziativa “Dietro la Quinta” un modo simpatico per prepararci all’arrivo di PS5. Tutta la giornata sarà cosparsa di appassionati, redattori, ma anche persone e videogiocatori come tutti voi, persone che non vedono l’ora di vedere che cosa ha in serbo Sony.

Dalle 10:00 parleremo con Andrea Maiellano della storia intorno al brand PlayStation, una retrospettiva che andrà a toccare i nostri ricordi in primis. I primi giochi acquistati, le prime avventura sulle console di casa Sony. Alle 12:00 sarà il momento di Antonio Rodo, vero appassionato PlayStation ci narrerà le sue aspettative videoludiche per l’evento serale e ci racconterà i suoi giochi PlayStation preferiti. Alle 15:00 saremo live con Marco Pedrani, responsabile della sezione hardware, che ci parlerà appunto delle sue idee sull’archittetura della nuova console giapponese. Alle 18:00 parleremo insieme al responsabile delle notizie, Nicola Armondi, e il nostro collaboratore, Alessandro Palladino, delle sensazione pre-serata. Un aperitivo insieme in attesa del grande evento. Dalle 20:00 saremo in compagnia nuovamente di Andrea Maiellano per seguire tutto l’evento dall’inizio alla fine, dal pre-live fino alla chiusura, con commento e traduzione.

Se vorrete raggiungerci, potrete farlo attraverso il link del nostro canale Twitch. Non vediamo l’ora di vivere questo momento con tutti voi.