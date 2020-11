PS5 si surriscalda? Un tweet diventa virale, ma è ingannevole

Una delle grandi preoccupazioni dei giocatori console è legata al surriscaldamento e alla rumorosità delle macchine da gioco. Come vi abbiamo dimostrato nelle nostre recensioni di Xbox Series X e di PlayStation 5, entrambi i prodotti sono estremamente silenziosi e non si scaldano allo stesso modo di Xbox One e PS4. Sul lungo periodo ci saranno problemi per colpa di giochi più esigenti? Per ora non possiamo rispondere e la “preoccupazione” rimane: i fan sono quindi sempre in cerca di informazioni a riguardo. Un tweet, recentemente, ha fatto il giro del web. Di cosa si tratta?

Come potete vedere poco sotto, un utente ha condiviso una fotografia di un televisore connesso a una PS5: sullo schermo vi è scritto “La tua PS5 è troppo calda. Spegnila e attendi che la temperatura cali.”. Una scritta molto preoccupante, ovviamente. Colpa di un guasto? Si tratta di un fake? No, nulla di tutto questo.

Molto banalmente, la fotografia condivisa dall’utente non mostra l’intera scena. Come potete vedere nel tweet di risposta, la PS5 in questione è esposta in un negozio di elettronica ed è inserita all’interno di uno slot chiuso. Lo spazio estremamente ridotto all’interno del quale si trova PlayStation 5 impedisce una corretta ventilazione e dispersione del calore: non è strano che a un certo punto (non sappiamo quanto) la console non abbia più retto.

Ci saranno problemi sul lungo periodo? Le soluzioni adottate da Sony PlayStation sono le migliori? Il sistema di raffreddamento a metallo liquido è la scelta giusta? Come già detto, per ora non è possibile rispondere: al D1, però, (a meno di console con difetti di fabbricazione) difficilmente avrete problemi. Ricordate solo di dare il giusto spazio alla console e, dopo qualche tempo, di ripulirla dalla polvere aprendo la scocca esterna bianca (questa procedura non invalida la garanzia, tranquilli).