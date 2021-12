PS5 si trova nell’ultimo paese al mondo a cui potreste pensare

In un paese dove mancano cemento e medicine, non si fa fatica a trovare una PS5. Stiamo parlando di uno dei posti più instabili al mondo, sempre sull’orlo di una guerra: la Striscia di Gaza e più precisamente la città della Palestina omonima. Come riportato dal The Guardian, nel paese si riesce comunque a trovare una console Sony, mentre si fatica invece a trovare altri beni di prima necessità.

“Non c’è una grande domanda per questi device, poiché a Gaza i prezzi sono ancora molto alti”, spiega al quotidiano britannico Hassan al-Baik, che gestisce un negozio di elettronica e che non riesce a smaltire lo stock a causa della povertà della zona, ma anche dal prezzo ufficiale, ben lontano da quello tecnicamente proposto da Sony. al-Baik ha anche spiegato però quanto sia stato difficile nell’ultimo anno reperire la console.

Le prime PS5 sono entrate nello stato durante aprile 2021, ma come merce di contrabbando. “Venivano acquistate a Dubain, smontate e fatte passare per l’Egitto e poi assemblate nuovamente qui”. Il risultato? Una console arrivava a costa la bellezza di oltre 1.000 Dollari, esattamente come da noi in Occiddente. “Da quando Israele ha permesso l’arrivo di un minimo di merce i prezzi si sono abbassati, ma siamo ancora nell’ordine degli 800/900 Dollari per acquistarne una”, ha dichiarato al-Baik. Anche Xbox Series X è disponibile nel paese, ma la domanda è nettamente inferiore e si vendono meno pezzi.

Se volete una PS5, dunque, l’unico modo per ottenerla una è un viaggio verso Gaza. Certo, ci sarebbero però altri problemi da superare: l’entrata nel paese e l’idea di dover sopportare la vista della povertà e la mancanza di beni primari. E forse, almeno in questo caso, sarebbe utile cambiare le priorità: non solo quelle occidentali, ma anche quelle di chi tecnicamente promette aiuti in uno dei paesi più martoriati da guerra e povertà.