PS5 si veste di nero (e non solo): ecco le cover in vendita

Manca sempre meno tempo all’uscita di PS5, e tutti gli appasionati della console targata Sony non vedono l’ora di metterci le mani sopra realmente. Sin dalla prima foto ufficiale apparsa in rete, si erano diffuse diverse voci in merito ad una possibile personalizzazione delle cover. Molti illustratori si sono divertiti in questi mesi a creare cover speciali, uno di questi ad esempio è stato il disegnatore australiano Bosslogic.

Recentemente Sony ha messo a nudo la sua console di prossima generazione, smontandola di ogni sua parte rivelando qualche chicca qua e là per la felicità dei perfezionisti. Il video in questione ha potuto mostrare la possibilità di togliere in modo anche abbastanza semplice la cover di PS5. Questo ha fatto scattare la scintilla portato inevitabilmente diversi gruppi a pensare di lanciare sul web il “business delle cover colorate“, ovviamente tutto rigorosamente non ufficiale, in quanto (almeno fino ad oggi) l’azienda nipponica non si è esposta sulla possibilità di vendere delle cover ufficiali per personalizzare la console next gen.

Proprio in questi giorni è stato aperto un sito in cui è possibile acquistare delle cover super colorate, il web site in questione si chiama “platestation5“, nonostante il nome “poco accattivante”, in questo breve periodo di vita sta riscontrando un discreto successo, con appassionati in tutto il mondo che stanno già ordinando la loro cover preferita. Al momento il sito internet propone quattro colorazioni: Grigio metallizzato, Nero, Indigo Blu, Rosso ciliegia. Se volete anche voi acquistarne una, dovete sapere che il prezzo è di 39,99$ ed i colori proposti sono disponibili sia per PlayStation 5 Standard che Digital.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi convincono i colori? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità sulla console di Sony in uscita il prossimo 19 novembre.