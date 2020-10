PS5 è silenziosa? I complottisti non ci credono: le loro teorie

Lo scorso fine settimana è stato all’insegna delle prime prove su strada dedicate a PS5. Sfortunatamente il tutto è stato seguito tramite video e prime impressioni di youtuber e content creator giapponesi, senza avere ancora l’opportunità di testare con mano nostra la console Sony. Nonostante questo, sono già molteplici le novità uscite fuori dai numerosissimi video pubblicati in rete nel corso delle scorse ore.

La cosa più curiosa, e che sta scatenando un vero caso su internet, è il pensiero di alcuni giocatoti che hanno creato una vera e propria teoria del complotto sui video degli youtuber giapponesi che hanno provato in anteprima PS5. Stando ad alcuni di questi appassionati, il modello di PlayStation 5 che si può benissimo vedere in tutti i video, in realtà non sarebbe funzionante perchè troppo silenziosa, ed in realtà è stata messa in bella vista solamente per apparire nei video/foto.

Did they really play on #PS5 or they just put the ps5 on the table for photos without turn it on ?

(Also we saw no UI, no boot, nothing) Seems ps5 is not turn on, and the games were running on a hidden devkit 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/iMXtMYA5Qe — ✖️Astal✖️ (@astaranx) October 4, 2020

Stando ad uno di questi utenti non proprio convinti dai video usciti ieri, PS5 da accesa dovrebbe presentare l’accensione dei led di colore blu, mentre nelle immagini si può vedere come i led siano completamente assenti. Non solo, l’idea che i giochi stessero girando su di un devkit nascosto sembra essere intuibile dal fatto che nei video la console in mostra non sembra essere collegata alla televisione dai cavi.

Questo “complotto” però è stato in parte smentito proprio dai diversi video caricati dagli youtuber giapponesi, grazie ai quali è possibile vedere la console da diverse prospettive; alcune della quali ci mostrano anche i cavi che collegano PS5 alla TV. Di sicuro la console di prossima generazione Sony sta inglobando su di se tutta una serie di attenzioni da parte di diversi appassionati. Per vedere effettivamente all’opera PlayStation 5 nelle nostre case, non ci resta che attendere il prossimo 19 novembre. Cosa ne pensate di questo caso riguardante la console next gen Sony?