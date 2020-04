PS5: il sistema di raffreddamento “ci renderà felici” secondo Mark Cerny

Un paio di settimane fa Mark Cerny è salito “digitalmente” sul palco e ha parlato per la prima volta di PS5 a tutto il mondo, in una presentazione che è già abbastanza famosa, o famigerata dovremmo dire, per il suo stile poco user friendly. Come spesso accade in questo casi, Sony si è affidata anche a Digital Foundry per parlare della console. Ora, la testata ha svelato una nuova fetta di informazioni relative alle console. Tra le primissime informazioni condivise da Cerny, possiamo qualcosa di relativa al sistema di raffreddamento.

Come sapete, la precedente presentazione ha sì svelato le specifiche tecniche di PS5, ma non abbiamo ancora scoperto ogni dettaglio, sopratutto perché la console non è stata mostrata. Cerny stesso, durante la presentazione, ha affermato che il sistema di raffreddamento di PS4 non era affatto ottimale: Digital Foundry non ha quindi perso occasione di domandare maggior informazioni a riguardo. Ecco la risposta di Cerny: “Per quanto riguarda i dettagli sul sistema di raffreddamento, li sveleremo nel nostro approfondimento. Penso che ciò che il team di ingegneri ha ideato vi renderà alquanto felici.”

Per quanto la risposta sia povera di informazioni, ci permette di ottenere piccole conferme e suggerimenti. Prima di tutto, possiamo stare certi che il sistema di raffreddamento di PS5 è stato al centro dei pensieri di Sony, esattamente come quelli di Microsoft. La società di Redmond, infatti, ha più volte spiegato che la forma di Xbox Series X è stata pensata proprio per aiutare il flusso d’aria. A questo aggiungiamo anche che, negli scorsi mesi, vari rumor hanno affermato che PS5 monterà un sistema di raffreddamento più costoso rispetto a PS4:le parole di Cerny non parlano di cifre, ma possiamo dire che gli indizi si sommano. Speriamo quindi che la nuova console non soffrirà quando la precedente sotto questo punto di vista.

Le parole di Cerny, inoltre, suggeriscono che Sony ha già programmato una nuova presentazione della console. Speriamo che in questo caso sia più adatta a un pubblico non tecnico e, sopratutto, che l’attesa non sia ancora lunga. Voi cosa ne pensate? Il sistema di raffreddamento è una delle vostre preoccupazioni maggiori?