PS5, nel sito ufficiale è “nascosto” un riferimento a Starblaster: ecco cos’è

L’attesa di novità per PS5 pare essere ancora lunga. Il tanto chiacchierato evento di febbraio ancora non si vede e nuove voci puntano a marzo. L’unica azione ufficiale di Sony è stata l’apertura di un sito dedicato alla nuova console, attualmente parco di dettagli sulla piattaforma e su tutto ciò che vi gravita attorno. I dataminer, però, non si sono dati per vinti e si sono messi alla ricerca di dettagli all’interno del codice del sito. Il risultato? Hanno trovato un riferimento a un certo “Starblaster”: vi diciamo subito, però, che non è quello che potrebbe sembrare.

Partiamo però dal principio. I primi giocatori che hanno scovato il termine hanno ipotizzato che si potesse trattare di un videogame per PS5, più precisamente un remaster/remake di uno shoot ‘em up del 1982. La verità è che non è così (probabilmente, almeno). La linea di codice completa recita “snei-ember-cli-starblaster”. Cosa significa?

Come riportato da GamesRadar, “snei” è molto probabilmente l’acronimo di Sony Network Entertainment International, vecchio nome di una parte di Sony che è stata racchiusa dentro Sony Interactive Entertainment (SIE) nel 2016. Per quanto riguarda “ember-cli”, si tratta di una linea di comando dedicata a JavaScript. Il punto fondamentale è che tale linea di codice si può trovare all’interno di tutto il sito di Sony, non solo nella pagina di PS5, quindi è praticamente impossibile che si tratti di un qualche involontario riferimento a un nuovo gioco per la console in arrivo a fine anno.

Pare quindi che il sito ufficiale non abbia assolutamente nulla da dire, se non quello che possiamo leggere tutti direttamente sulla pagina: “non siamo ancora pronti a svelare completamente la nuova generazione di PlayStation.” Speriamo che l’attesa non sia ancora troppo lunga.