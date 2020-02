PS5: online il sito ufficiale della console

Il 2020 è l’anno della next gen, e anche se al momento mancano molte informazioni cruciali sulle console di prossima generazione, l’atmosfera che ruota attorno a PlayStation 5 e Xbox Series X diventa sempre più palpabile, giorno dopo giorno. In queste ore però, sembra che si stia muovendo qualcosa nel versante Sony, con la compagnia giapponese che sta per rilasciare nuove informazioni sulla propria nuova console tramite il sito ufficiale di PS5.

Visitando l’indirizzo web si viene accolti da una schermata nella quale capeggia il tanto chiacchierato logo ufficiale di PlayStation 5, che a detta di molti rimane troppo ancorato alla generazione attuale senza dare un distinto cambio di rotta nel design. Sotto al logo troviamo la frase “PlayStation 5 sta arrivando” e la già nota finestra di lancio della console, attesa durante le prossime festività natalizie.

La cosa più interessante però è la didascalia che si trova a centro pagina, che mette in luce quello che ci si potrà aspettare nel prossimo futuro della linea comunicativa di Sony. “Abbiamo iniziato a condividere alcune delle incredibili funzionalità che potrai aspettarti da PlayStation 5, ma non siamo ancora pronti a svelare completamente la prossima generazione targata PlayStation. Iscriviti qui sotto per essere tra i primi a ricevere gli aggiornamenti quando li annunceremo, inclusa la data di uscita, il prezzo e l’elenco dei giochi di lancio di PS5.”

A quanto pare ci siamo quasi quindi. Sony si è espressa e sembra pronta a rilasciare nuovi aggiornamenti sulla propria console di prossima generazione. Ora non serve altro che iscriversi e attendere buone nuove su PlayStation 5. Avete già visitato il sito ufficiale di PS5? Entro quanto tempo vi aspettate di ricevere delle novità riguardo alla prossima console di Sony?