Su AliExpress è disponibile un'ottima offerta sulla PS5 Slim versione digitale da 825 GB: un'opportunità imperdibile per chi desidera entrare nel mondo gaming di ultima generazione. Il prezzo scontato è già allettante, ma combinando il coupon e il risparmio extra con PayPal, il costo finale scende a soli 290€ circa.

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PS5 Slim Digital, chi dovrebbe acquistarla?

La PS5 Slim versione digitale da 825 GB è la scelta ideale per tutti gli appassionati di videogiochi che desiderano immergersi nell'ecosistema Sony con un dispositivo compatto, potente e moderno. È particolarmente consigliata a chi vuole godersi i titoli esclusivi PlayStation in alta qualità, senza la necessità di un lettore ottico, affidandosi completamente ai contenuti digitali. Perfetta anche per chi aggiorna una console precedente cercando prestazioni superiori a un prezzo accessibile.

Questo sconto senza precedenti rende questa offerta imperdibile per chi vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità. I 825 GB di storage interno garantiscono ampio spazio per la libreria digitale, soddisfacendo l'esigenza di chi acquista frequentemente titoli online. È la soluzione perfetta per famiglie, giovani gamer e appassionati che cercano un'esperienza di gioco di nuova generazione a un costo contenuto.

La PlayStation 5 Slim versione digitale offre 825 GB di storage in un design più compatto rispetto alla versione originale. Priva di lettore ottico, garantisce prestazioni next-gen con caricamenti rapidi grazie all'SSD ad alta velocità.

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