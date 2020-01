PS5: Sony è in procinto di annunciare l’acquisizione di uno studio importante?

Dopo aver svelato il logo di PlayStation 5 durante la conferenza Sony al CES 2020, la compagnia giapponese sembra che abbia finalmente messo in moto il proprio percorso di presentazione della propria nuova console di prossima generazione, che culminerà col rilascio di PS5 durante le prossime festività natalizie. A quanto pare però, sembra che la stessa Sony sia in procinto di annunciare l’acquisizione di un nuovo studio di sviluppo.

A segnalare questa possibilità è stato l’utente di Twitter Year of the Fox, che sul proprio profilo ha postato un tweet che recita: “Preparatevi per l’annuncio dell’acquisizione di un’importante studio da parte di Sony Interactive Entertainment, succederà molto presto. Ringraziatemi più tardi”.

Get ready for the announcement of a major studio acquisition (SIE), very soon.

Thank me later …#fguk

— Year of the Fox (@foxygames_uk) January 9, 2020