PS5: Sony acquista un nuovo ambizioso studio, ecco chi si aggiunte ai first party

Ad un giorno dal prossimo grande evento Sony dedicato al futuro di PS5, la compagnia giapponese ha deciso di riscaldare un po’ gli animi annunciando una novità completamente a sorpresa. Qualche istante fa, infatti, sul PlayStation Blog è stata pubblicata una breaking news che ha fatto drizzare le antenne agli appassionati, con Sony che ha dichiarato in via ufficiale di aver acquistato un nuovo team di sviluppo che entrerà a fare parte dei PlayStation Studios.

Si tratta dei ragazzi di Firesprite Games, il team che in passato ha dato vita ad una serie di titoli proprio in collaborazione con Sony, tra i quali figurano: The Playroom, The Playroom VR e The Persistence. Sony definisce Firesprite come uno studio ambizioso ed eccezionale nel creare esperienze incredibili in grado di mostrare davvero il potenziale di PS5. Le capacità tecniche e creative del team saranno fondamentali, inoltre, per far crescere il catalogo di giochi esclusivi Sony.

Nel comunicato ufficiale di Sony vengono condivise anche le parole di Graeme Ankers di Firesprite Games, il quale ha dichiarato quanto segue: “Dopo anni di collaborazione PlayStation ci ha dato l’opportunità di creare la nostra IP, The Persistence, e ci è stata data la libertà creativa di esplorare, innovare e rilasciare un gioco survival horror di cui siamo immensamente orgogliosi. Ora, come studio first party, sappiamo di avere il pieno supporto di PlayStation nel promuovere la nostra idea di combinare creatività e innovazione tecnica per offrire alcune esperienze davvero uniche per i giocatori PlayStation”.

Welcome to the family, @FirespriteGames! Veterans of The Playroom and The Persistence bring awesome technical and creative capabilities to PlayStation Studios. Full details: https://t.co/R1IOJo2BYi pic.twitter.com/YjfK3OYrxZ — PlayStation (@PlayStation) September 8, 2021

Al momento il nuovo studio first party di Sony non ha ancora voluto annunciare il proprio prossimo progetto, ma lo stesso Ankers ha dichiarato di non vedere l’ora di mostrarci a cosa stanno lavorando questi ragazzi.