PS5: aumenta la produzione di console, Sony pronta al lancio

Attese per la fine dell’anno, sia Sony che Microsoft avrebbero potuto riscontrare dei ritardi nella produzione delle console di prossima generazione a causa dell’epidemia di Coronavirus. A quanto pare però, sembra che PS5 e Xbox Series X seguiranno il ruolino di marcia. Stando a quanto riferito da Bloomberg e Nikkei infatti, Sony starebbe addirittura aumentando il processo di produzione di PlayStation 5.

Secondo le due redazioni, la compagnia giapponese è passata dal produrre all’incirca 5/6 milioni di console, previste entro il 2021 fino ad arrivare alla produzione di 10 milioni di macchine entro la fine del 2020. Una spinta impressionante che denota sia la volontà da parte di Sony di arrivare al lancio di PS5 ben preparata, e ci conferma che le possibili problematiche produttive legate all’epidemia non sembrano colpire più di tanto i piani per la next gen.

Stando ai due siti specializzati, questo aumento da parte di Sony è stato dovuto all’incremento della domanda. C’è da specificare che al momento la compagnia giapponese non si è ancora espressa in via ufficiale, e quanto riportato da Bloomberg e Nikkei arriva da una fonte molto vicina alla questione e ritenuta affidabile.

Con questa mossa, di sicuro le scorte di PS5 al lancio della console non dovrebbero scarseggiare minimamente, con Sony che riuscirà a coprire la richiesta da parte dei giocatori. Ora però, ci serve conoscere solo quando PS5 approderà sul mercato. Cosa ne pensate di questo aumento produttivo da parte di Sony? Diteci al vostra nella sezione dedicata ai commenti.

PlayStation 5 | News e articoli