PS5: Sony avvia una partnership con Travis Scott

Qualche settimana fa, il rapper e produttore discografico statunitense, Travis Scott, aveva richiamato l’attenzione del grande pubblico poiché aveva messo anticipatamente mano su PS5, mostrando ai suoi follower su Instagram una foto di se stesso con il nuovo controller DualSense. Oggi, torniamo ad accostare nuovamente il rapper al colosso nipponico, poiché Sony PlayStation ha firmato un accordo con lui, nominandolo “strategic creative partner”della compagnia.

“Abbiamo sentito che Travis è un grande fan di PlayStation, quindi abbiamo iniziato una conversazione con lui che ha portato a questa partnership unica. Attraverso la nostra passione reciproca per i giochi e la creatività, abbiamo in programma di collaborare con Travis e il suo marchio Cactus Jack per produrre progetti innovativi che speriamo possano deliziare i nostri fan” come si può leggere su un post sul sito ufficiale di PlayStation pubblicato da Eric Lempel, senior vice president di PlayStation Worldwide Marketing.

Per l’occasione, anche Travis Scott non è stato in silenzio, pubblicando un video sulla sua pagina Instagram e Twitter la cui descrizione è proprio “TS5”, in cui si vede il rapper seduto su una sedia davanti ad una TV mentre avvia una PS5 e il breve filmato si chiude con il suo marchio Cactus Jack. Attualmente, il video ha già attirato milioni di visualizzazioni, sottolineando la popolarità del rapper, il quale in merito alla collaborazione con il colosso videoludico ha dichiarato: “Non vedo l’ora di poter mostrare tutto ciò su cui Cactus Jack ha lavorato con Sony e il team PlayStation. Soprattutto, sono entusiasta di vedere come reagiranno i fan e la famiglia di PlayStation e non vedo l’ora di lanciare alcuni giochi con tutti molto presto!”.

Ricordiamo ai lettori che PS5 arriverà in Italia il 19 novembre 2020, non manca molto per accedere alla next-gen, dunque chissà quante novità ci attendono nell’imminente generazione videoludica e sicuramente con Travis Scott nel Team PlayStation possiamo aspettarci interessanti progetti pubblicitari, considerando anche la sua grande popolarità sui social, la piattaforma ideale per dar spazio a creatività e coinvolgimento del grande pubblico, senza dimenticare che sarà anche Sony, a sua volta, a portare visibilità ai prodotti Cactus Jack.