PS5: Sony censura su Twitter? La strana testimonianza di un utente

PS5 è ormai in circolazione da diverso tempo e molti utenti si stanno divertendo con le tante funzionalità. Tra queste ovviamente citiamo le caratteristiche incredibili del DualSense ed il suo feedback aptico che sta rivoluzionando il mondo del gaming. Proprio nella giornata di ieri abbiamo scoperto una funzionalità legata ai trofei i quali al loro ottenimento la console registra anche la voce del giocatore tramite il microfono collegato, ma oggi alcuni utenti hanno scoperto una censura alquanto discutibile.

Patrick Beja, appassionato e possessore di PS5, ha scoperto che condividendo uno screenshot con relativa didascalia di Astro’s Playroom, titolo inserito all’interno della macchina, la console gli vieta di inviarlo per linguaggio scurrile. Dal tweet, che lasceremo proprio qui di seguito, notiamo come il ragazzo non abbia scritto nessun tipo di volgarità ma la console attiva inspiegabilmente un filtro censura che gli impedisce di condividere il tutto. La reazione del ragazzo è tutta da ridere.

https://twitter.com/NotPatrick/status/1330129497669197827

Rimane assolutamente plausibile che alcune parole, nonostante non siano volgari, la console le riprenda come tali. Capita molto spesso in molti giochi che determinate parole, seppur innocue, vengano censurate inspiegabilmente. Comunque sia rimane il fatto che bisogna fare attenzione a ciò che si vuole pubblicare sui social, in quanto PS5 potrebbe impedirlo. Sony non ha, per il momento, non ha dichiarato nulla ma è probabile che con il tempo risolva questo particolare intoppo il quale potrebbe risultare davvero frustrante alle volte. Attenderemo novità a riguardo.

