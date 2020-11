PS5: Sony conferma, nuova ondata di console in arrivo, ecco quando

Oggi è la giornata del lancio di PlayStation 5, almeno, per quanto riguarda gli USA, Canada, Giappone, Australia e Grand Bretagna. Per quanto riguarda noi europei, abbiamo ancora da attendere una settimana, quando PS5 farà il proprio debutto nelle case degli appassionati. Nel frattempo però, sappiamo che le scorte della console Sony sono ancora limitate, con moltissimi giocatori che non riusciranno ad ottenere PlayStation 5 al day one.

Non sappiamo ancora per quanto tempo la console next gen di casa Sony rimarrà sold out, ma stando alle ultime dichiarazioni di Jim Ryan, sembra che l’attesa non sarà poi eccessivamente lunga. All’interno di una nuova intervista rilasciata alla BBC, il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment ha voluto affermare che la compagnia sta lavorando duramente per assicurare ai giocatori nuove scorte di PS5 sia prima del periodo di natale che dopo.

All’interno dell’intervista, Jim Ryan ha dichiarato quanto segue: “Siamo dispiaciuti che le persone non stiano riuscendo a trovarne una PlayStation 5 al lancio. Ci dispiace molto e ci scusiamo per questo. Voglio anche dire che questi utenti possono stare tranquilli, stiamo lavorando davvero duramente per dare ai giocatori nuove scorte di console prima e dopo natale.” Speriamo quindi che più giocatori possibili riescano a mettere le mani su una PS5 entro la prossima festività natalizia.

Come era ben noto, la pandemia di coronavirus ha impattato anche sull’industria videoludica e sul tanto atteso lancio delle console di prossima generazione. Al momento quindi, se non siete riusciti ad assicurarvi una PlayStation 5 al lancio, non potete fare altro che attendere le prossime festività natalizie. Cosa ne pensate delle recenti parole di Jim Ryan sulle prossime scorte di PS5? Punterete ad acquistare una nuova console Sony questo natale o aspetterete il 2021? Diteci la vostra con un commento.