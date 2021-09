PS5: Sony crede ancora nel Giappone? Esisterebbe un nuovo studio

Secondo le ultime indiscrezioni Sony starebbe mettendo in piedi un nuovo studio in Giappone, in supporto della nuova linea editoriale next-gen di PS5. Il rumor arriva da Air_Radiant su Reddit, un insider molto attendibile che già in passato aveva rivelato l’acquisizione degli studi di Housemarque da parte di Sony prima che l’affare fosse ufficializzato.

Lo stesso insider non si dice certo dell’informazione rivelata, tuttavia in un successivo edit del post ha confermato le sue convinzioni dopo aver sentito una sua fonte: ci sarebbe un nuovo studio Sony in Giappone che verrà rivelato nei prossimi mesi assieme a un nuovo progetto già in lavorazione. Secondo la fonte di Air_Radiant, lo studio lavorerà a videogiochi tripla A ad alto budget per PS5, sulla scia del modello degli studi The Initiative di Microsoft.

Tale iniziativa di espansione arriva dopo che Sony aveva ridimensionato il suo Japan Studio, parte del quale è confluito nel Team Asobi. Evidentemente l’azienda nipponica crede ancora molto nel suo territorio di origine e vuole continuare a tenere una base operativa “personale” che si occupa dello sviluppo di videogiochi in madrepatria. L’obiettivo del nuovo studio secondo la fonte dell’insider sarebbe quello di produrre giochi che siano grandi successi su PS5 sia in Giappone che in Occidente. Per perseguire tale scopo, lo studio starebbe assumendo veterani da team blasonati come quelli di Capcom, Square Enix e Konami. Proprio ieri abbiamo parlato di un veterano di Bandai Namco che lasciava lo studio per un non meglio specificato sviluppatore di Tokyo… coincidenze?

I lavori di questo nuovo studio Sony sarebbero già partiti nel 2020, parallelamente a quelli di un nuovo progetto videoludico. La fonte di Air_Radiant non ha voluto rivelare quale fosse il videogioco in questione, ma ha voluto fare parallelismi con saghe come Resident Evil, Monster Hunter, Metal Gear Solid e Devil May Cry per far capire la portata del progetto. Speriamo di avere presto dettagli ufficiali di questa nuova esperienza per PS5 e del nuovo studio.