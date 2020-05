PS5: anche Sony darà accesso a “giochi gratis” con una funzione simile allo Smart Delivery di Xbox?

La prossima generazione di console, PS5 e Xbox Series X, è ancora lontana, ma già ora abbiamo un’idea di quale sia la sua filosofia, sopratutto nel caso di Microsoft. Il salto generazionale della società di Redmond, infatti, vuole essere meno netto rispetto al passato e permettere agli appassionati di giocare ai propri giochi preferiti sulla console che più preferiscono, sia essa vecchia o nuova. Per rendere il tutto più semplice, Microsoft ha introdotto la funzione di Smart Delivery, ovvero la possibilità di acquistare il gioco una sola volta e poi ottenere su ogni piattaforma (PC, Xbox One/Xbox One X, Xbox Series X) la giusta versione; detto in altri termini, è possibile comprare il gioco in versione old gen e poi ottenerlo gratis su next-gen. Anche Sony proporrà qualcosa di simile? Potrebbe essere.

In una recente riunione finanziaria con gli investitori, il CFO/COO di Electronic Arts, Blake Jorgensen, ha affermato: “Notate che quest’anno la fasatura include gli effetti dei ricavi derivanti dai giochi che stiamo rilasciando sull’attuale generazione di console [ndt, intenso al plurale in inglese] che potranno essere ottenuti gratis sulla prossima generazione.”

Le parole di Jorgensen non indicano in modo chiaro che anche PS5 offrirà una funzione simile allo Smart Delivery di Xbox, ma l’utilizzo del plurare è comunque leggermente sospetto. Potrebbe essere stato un involontario “leak” sulla questione, oppure semplicemente Blake non intendeva nulla di particolare e ha parlato del lato Xbox in modo generico, usando il plurale senza pensarci troppo. Per ora si tratta di supposizioni, ma non sarebbe troppo strano se Sony offrisse una funzione simile.

Vi ricordiamo, in ogni caso, che lo Smart Delivery di Microsoft è per ora confermato per tutte le esclusive first party degli Xbox Game Studios e sarà disponibile sui giochi di terze parti solo nel caso nel quale siano gli sviluppatori/editori stessi a decidere di attivarlo. Tra i vari titoli confermati attualmente troviamo grandi nomi come Cyberpunk 2077 e Assassin’s Creed Valhalla.