PS5, Sony terrà un meeting il 19 maggio: importanti novità in vista?

Manca sempre meno al debutto di PS5 nei mercati internazionali. Da poco tempo, è stato anche annunciato il DualSense, l’affascinante nuovo controller che accompagnerà l’esperienza di gioco di ognuno di noi. Tuttavia, sono ancora molti i lati oscuri che riguardano la console di casa Sony. PS5 uscirà in autunno, ma non sappiamo ancora quale sarà la data ufficiale di lancio, quale sarà il design che caratterizzerà la console, quale sarà il suo prezzo, il catalogo dei giochi disponibili e a quali servizi avremo accesso.

Tuttavia, la nube di curiosità in cui siamo tutti intrappolati potrebbe risultare più nitida nei prossimi giorni. Secondo quanto comunicato da Sony, infatti, pare che il 19 maggio 2020 si terrà un meeting strategico. Si tratta di un evento di carattere puramente finanziario, ma a giudicare anche dalle ampie aspettative manifestate dai fan all’interno della conferenza dello scorso mese tenuta da Mark Cerny, Sony sa che il suo pubblico è affamato di notizie e sa quanto i consumatori stiano aspettando il suo gioiellino. Dunque, è decisamente lecito sperare che all’interno di questo meetino possano essere annunciate importanti novità riguardanti l’attesissima PS5.

E se è vero che sarà difficile che Sony diffonda informazioni di questo calibro in tale evento, possiamo anche pensare che non sia del tutto impossibile. Ricordiamo, infatti, che proprio in questo periodo, l’anno scorso sono stati annunciate alcune caratteristiche tecniche che contraddistingueranno PS5, come le informazioni sul processore, la retrocompatibilità, il supporto per il ray tracing, la risoluzione 8K e l’audio tridimensionale.

Del resto sarebbe strano se Sony discutesse di strategie finanziarie senza considerare almeno il prezzo di lancio di PS5 con una data di uscita ufficiale, non credete? Per saperne di più non ci resta quindi che attendere il prossimo 19 maggio: muniamoci di pazienza, ma anche di tanto ottimismo, visto che siamo sempre più prossimi ad entrare nel mondo della next-gen.