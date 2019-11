PS5, Sony sta creando un nuovo team first party per gli Worldwide Studios

PlayStation accoglierà un nuovo team nel corso del 2020, il quale per certo aiuterà a realizzare le esclusive di PS5. Ecco i dettagli.

Sono giorni densi di novità per gli Worldwide Studios, la divisione di Sony PlayStation che si occupa di gestire i team first party, come Guerrilla Games, Japan Studio, Insomniac, Media Molecule, Naughty Dog, Polyphony Digital, London Studio, Sucker Punch, e molti altri. È infatti stato nominato un nuovo capo, Hermen Hulst, e ora scopriamo che è al lavoro per creare un nuovo team che si dedicherà probabilmente a PS5.

Lo studio sarà situato in Malesia e sarà creato nel 2020. Si tratta del primo team del Sud-est asiatico di Sony. Il suo scopo sarà di realizzare elementi artistici e animazioni per le esclusive PlayStation: considerando le tempistiche, sarà al lavoro direttamente su PS5. Non si tratta quindi di un vero team indipendente, ma di uno studio di supporto: la maggior parte delle grandi società mondiali si appoggiano a società di questo tipo, semplicemente non se ne parla praticamente mai.

L’annuncio è arrivato direttamente dal Ministro delle comunicazioni e delle arti multimediali della Malesia, YB Tuan Gobind Singh Deo. Il Ministro ha spiegato come questo possa creare grandi opportunità per l’industria videoludica locale e dare spazio ai grandi talenti della Malesia. Il Ministro dell’Industria e del commercio internazionale, YB Datuk Darrel Leiking, ha aggiunto che si tratta del primo passo di una strategia che mira ad attrarre “investimenti di alta qualità dalle compagnie internazionali”. Viene inoltre spiegato che sul territorio operano team legati a più di 60 studi di sviluppo videoludici provenienti da tutto il mondo.

Il CEO di Sony PlayStation, Jim Ryan, ha affermato: “Un talento impressionate, un sistema economico in crescita e il supporto del governo sono le ragioni chiave che ci hanno fatto scegliere la Malesia come nuovo partner per il futuro.” La Malesia, secondo i dati condivisi, ha contribuito a 149 progetti e ha generato più di 1.84 miliardi di dollari. Per quanto non sia un team di sviluppo princiapale, questo nuovo studio è un chiaro passo in avanti per la creazione di esclusive di valore per PS5. Voi cosa ne pensate?