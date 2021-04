PS5: Sony pensa di cambiare il design per aggirare problema scorte?

Sebbene PS5 dal lancio avvenuto lo scorso novembre abbia venuto all’incirca 7,8 milioni di unità battendo PlayStation 4, il problema della disponibilità delle console è ancora palpabile. Come ben saprete la pandemia ha inevitabilmente rallentato la produzione provocando un aumento netto della domanda ed una scarsa offerta. Nonostante la situazione stia certamente migliorando con l’azienda nipponica che avrebbe dichiarato che la produzione nell’ultimo periodo sia leggermente aumentata con 3,3 milioni di unità vendute negli ultimi tre mesi, probabilmente la carenza di scorte nel mondo faticherà a ristabilirsi presto.

Hiroki Totoki, CFO di Sony, in una intervista rilasciata avrebbe parlato del momento d’oro dell’azienda e dei record di PS5 nei primi mesi di vita. Totoki ha parlato ovviamente anche del problema della pandemia che ha dimezzato la produzione dichiarando di avere una serie di soluzioni che potrebbero stravolgere il tutto se attuati. Innanzitutto il CFO avrebbe suggerito l’utilizzo di risorse alternative per ovviare al problema delle scorte e, se proprio deve essere necessario, cambiare addirittura il design della console.

Quest’ultimo concetto, che potrebbe spaventare alcuni, al momento si tratta solo di una idea e quindi ad adesso non esiste nulla di concreto. Al momento Sony infatti non avrebbe mai avuto in mente di cambiare il suo design decisamente minimale per raggirare il problema, ma avrebbero delle soluzioni interne per velocizzare la produzione.

Insomma, nonostante il periodo difficile, sembra che Sony abbia in mente grandi cose. Purtroppo ad oggi se siete coloro che ancora sono rimasti a mani vuote, non disperate, arriverà anche il vostro momento. C’è da dire che l’azienda nipponica si sta comunque rimboccando le maniche in questo periodo continuando a proporre aggiornamenti continui che stanno migliorando gradualmente le caratteristiche della console. Per ogni novità relativa alla disponibilità di nuove unità, seguite come di consueto le nostre pagine.