Secondo quanto riportato online, i problemi di scorte di PS5 potrebbero essere risolti nel prossimo futuro. Ovviamente non in maniera definitiva, visto che al momento la pandemia sta creando ancora un po’ di incertezza in Cina, ma l’ultima mossa di AMD potrebbe aiutare Sony a soddisfare decisamente meglio l’attuale domanda.

Come svelato da Zuby_Tech, utente Twitter appassionato di tecnologia e che spesso diffonde notizie in merito al mondo tech, AMD ha infatti dato il via alla produzione del Ryzen 6800U. Si tratta di un’ottima notizia, poiché Sony potrebbe usare il chip a 6 nanometri per la produzione di un nuovo modello di PS5. C’è di più: secondo l’utente dietro l’account, una mossa simile potrebbe già anticipare la release di una revisione tecnica della console, già emersa negli ultimi giorni.

Perché la produzione di nuovi chip a 6 nanometri dovrebbe essere una buona notizia in fatto di scorte? Molto semplicemente, i chip di quelle dimensioni sono decisamente più facili da ottenere rispetto a quelli che attualmente Sony impiega. Questo significa che con molta probabilità, una volta che la produzione della CPU entrerà a pieno regime, il colosso nipponico potrebbe migliorare di molto la produzione delle sue console e soddisfare la domanda.

AMD Ryzen 7 6800U Is In Production! Based On TSMC 6nm FinFET Process! Great Sign For PlayStation 5 6nm! This Will Make PlayStation 5 Availablity Better. Likely PlayStation 5 6nm Model Release Is Imminent!#AMD #PlayStation5 #PS5 #TSMC pic.twitter.com/v9RLTD8KXC — @Zuby_Tech (@Zuby_Tech) May 17, 2022

Ci sono due aspetti fondamentali da tenere in considerazione. Il primo è relativo alla produzione di questi nuovi chip: non sappiamo quando partirà a livello effettivo. Al momento sappiamo che AMD ha dato il via alla produzione, ma non sappiamo quante linee e soprattutto quanti chip siano destinati a Sony. Il secondo è invece relativo alla situazione cinese. Come abbiamo detto in apertura, la Cina sta ancora soffrendo la pandemia da COVID-19, con tantissime città e paesi in lockdown. La situazione relativa alle scorte di PS5 dunque potrebbe non migliorare a breve. Vi invitiamo dunque ad attendere eventuali comunicazioni ufficiali in merito, che vi riporteremo non appena saranno disponibili.