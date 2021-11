PS5: Sony pronta a mettere fine alla guerra delle cover non ufficiali

Ve la ricordate Dbrand? Era quell’azienda denunciata da Sony per aver provato a mettere in vendita dei custom plate per PS5. Ora sembra che il colosso nipponico sia intenzionato a lanciare i suoi di custom plate, almeno come emerso da un brevetto trovato su Internet nel corso delle ultime ore.

PS5 Digital Edition: la mossa inaspettata di Sony.

Sapevamo già che Sony, con PS5, aveva deciso di optare per una strategia di personalizzazione. D’altronde nel primo video di teardown si notava come i plate potevano venire rimossi. Ora però, grazie al brevetto emerso online, abbiamo un’ulteriore conferma di come il colosso nipponico sia oramai pronto a lanciare dei faceplate completamente differenti rispetto a quelli che vengono venduti con la console. Il brevetto, come riportato da The Gamer, è stato registrato presso l’United States Patent and Trademark Office. Mostra un semplice diagramma dei faceplate di PS5, mentre la descrizione recita “design ornamentale per una cover destinata a un dispositivo elettronico”. Nel brevetto però non si menzionano colori, design alternativi o altri dettagli di design, probabilmente inutili ai fini della registrazione.

La questione dei custom plate per PS5 è sempre stata molto discussa. Come accennavamo in apertura, Dbrand è stata soggetta ad una minaccia legale da parte di Sony, probabilmente più per il design estremo degli stessi rispetto alla semplice personalizzazione. Nonostante ciò, appare chiaro che la volontà della società sia quella di monetizzare qualsiasi aspetto della sua console ed è difficile dargli torto in merito. Come è difficile essere contro Sony nella causa intentata contro Dbrand: il design dei custom plate infatti era aggressivo e distorceva anche i loghi del colosso nipponico. Una provocazione, che ovviamente non è andata a buon fine.

Per ora l’annuncio dei custom plate di PS5 non è ancora arrivato. Non possiamo però escludere novità nel corso delle prossime settimane, dunque continuate a rimanere sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.