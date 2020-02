PS5: Sony ha registrato il marchio in Giappone

Da quando è stato ufficializzato il logo lo scorso dicembre, è stato un vero e proprio susseguirsi di indiscrezioni e supposizioni da parte di giornali ed ovviamente fan su cosa potrebbe donarci la nuova console di casa Sony, ricordando che l’unica certezza a tutti nota è proprio il nome PS5. Diverse settimane fa Sony aveva registrato il marchio di PS5 in Svizzera e poi successivamente anche negli Stati Uniti, Regno Unito, Nuova Zelanda ed Australia. Questo potrebbe significare come Sony stia gestendo le pubbliche relazioni in vista di questo annuncio che tarda ad arrivare, anche se si può capire la scelta di marketing attuata visto quanto possa essere importante questo genere di presentazione per tutti.

In queste ore sembrerebbe che il colosso giapponese abbia richiesto il deposito del nome e del marchio proprio in Giappone, segno di come la compagnia si stia muovendo a piccoli passi per fare in modo che sia tutto pronto per la presentazione ufficiale di PS5, anche per quanto riguarda tutte le pratiche legali e burocratiche. Una mossa abbastanza logica visto e considerando che gli appassionati del monolite nero si sono visti negli ultimi giorni un po’ stizziti visto che, per ora, tutto tace, con la compagnia giapponese che continua a mantenere il silenzio in attesa di una presentazione ufficiale della nuova console apparentemente prevista in primavera.

Dopo i rumor che affermano come PS5 sia più potente di Xbox Series X, come vi abbiamo parlato proprio stamattina in un altro articolo, la community sta cercando di chiedere ogni giorno nuove informazioni riguardanti la console. Phil Spencer in questi giorni del resto sta dichiarando sia sui social sia attraverso interviste diverse e succose novità riguardanti la prossima console di casa Microsoft ed è quindi logico che i fan di Sony siano leggermente preoccupati a riguardo. Sebbene quindi sia apparentemente una notizia di poco conto, registrare il marchio proprio in Giappone potrebbe essere l’ultimo grande passo prima dell’annuncio ufficiale.

Non ci resta quindi che aspettare notizie relative alla nuova console di casa Sony, per qualsiasi domanda potete leggere il nostro articolo riguardante PS5. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità relative alla prossima generazione che ricordiamo iniziare a fine anno. Cosa ne pensate di questa notizia? Credete che sia arrivata l’ora di annunciarla? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.