PS5: Sony ha registrato il marchio negli Stati Uniti ed altri paesi

Nuovo mese nuove indiscrezioni per quanto riguarda PS5. Febbraio a detta di alcuni dovrebbe essere il mese delle rivelazioni di Sony, ma come ogni rumor che si rispetti nulla è realmente certo. Da quando è stato ufficializzato il logo lo scorso dicembre, è stato un vero e proprio susseguirsi di indiscrezioni e supposizioni da parte di giornali ed ovviamente fan su cosa potrebbe donarci la nuova console di casa Sony, ricordando che l’unica certezza a tutti nota è proprio il nome PS5.

Diversi giorni fa Sony aveva registrato il marchio di PS5 in Svizzera, ma ora sembrerebbe averlo registrato anche negli Stati Uniti, Regno Unito, Nuova Zelanda ed Australia. Ovviamente tutto questo non è una grande sorpresa, del resto l’annuncio dovrebbe davvero essere imminente (se non è questo mese magari sarà nei prossimi). Questo potrebbe significare come Sony stia gestendo le pubbliche relazioni in vista di questo annuncio che tarda ad arrivare, anche se si può capire la scelta di marketing attuata visto quanto possa essere importante questo genere di presentazione per tutti.

Del resto quando si parla di “registrare” un marchio può significare certamente ad un annuncio imminente oppure ad una serie di informazioni relative al prodotto. Se in questi mesi si è parlato di un evento in programma a febbraio, potrebbe essere un segnale che non sia poi così lontano. Non ci resta che aspettare e vedere cosa accadrà in futuro.

