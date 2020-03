PS5: Sony fa chiarezza sulla retrocompatibilità

Non poco clamore hanno creato in questi giorni le dichiarazioni di Mark Cerny su PS5. Secondo il lead system architect della console, dai test attuali risulta che la next gen al lancio sarà in grado di supportare i 100 giochi più giocati su PS4. Questa affermazione ha però creato parecchi malintesi all’interno della community di Playstation, sottintendendo per molti che al lancio solo 100 giochi di PS4 saranno supportati. Sony con un nuovo aggiornamento ha prontamente smentito questo malinteso chiarendo le affermazioni di Cerny.

Negli scorsi giorni avevamo già trattato della retrocompatibilità di PS5, entrando nei dettagli sul funzionamento di questa funzione e la differenza con la retrocompatibilità da PS3 a PS2, smentendo inoltre i rumor della compatibilità con i giochi di quest’ultime due console.

Ecco quanto riportato nell’aggiornamento su Playstation Blog:

Un rapido aggiornamento sulla retrocompatibilità – Con tutti i fantastici giochi disponibili per PS4, abbiamo dedicato grandi sforzi per consentire ai nostri fan di giocare ai loro titoli preferiti su PS5. Crediamo che la stragrande maggioranza degli oltre 4.000 titoli di PS4 sarà giocabile su PS5.

Ci aspettiamo che i titoli retrocompatibili funzioneranno a una frequenza maggiore su PS5, in modo da poter beneficiare di frame rate più alti o stabili e di risoluzioni potenzialmente più elevate. Al momento stiamo valutando i giochi titolo per titolo per individuare eventuali problemi che necessitano di modifiche da parte degli sviluppatori del software originale.

Nella sua presentazione, Mark Cerny ha fornito una panoramica dei 100 titoli di PS4 più giocati, dimostrando quanto bene stanno andando i nostri sforzi sulla retrocompatibilità. Abbiamo già testato centinaia di titoli e ci stiamo preparando a testarne altri migliaia in vista del lancio. Nei prossimi mesi forniremo ulteriori aggiornamenti in merito assieme a molte altre notizie su PS5. Restate sintonizzati!