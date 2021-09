PS5: Sony si allarga, effettuata un’altra acquisizione

La famiglia Sony si allarga per espandere il parco titoli di PS5 con un nuovo acquisto per i PlayStation Studios, anche se stavolta la software house che si unisce alla famiglia arriva in maniera indiretta: l’acquisizione non è stata fatta in prima persona da Sony, ma da Firesprite, a sua volta acquisita qualche mese fa.

A entrare nelle file di Sony stavolta è Fabrik Games, studio fondato nel 2014 proprio dallo stesso boss di Firesprite Graeme Ankers. Il team ha già collaborato con Firesprite proprio per lo sviluppo di The Persistence, un FPS con meccaniche horror comparso su più piattaforme. Firesprite e Fabrik Games sono entrambi studi inglesi, uno di Liverpool e l’altro di Manchester, e si uniranno in un unico team di circa 260 sviluppatori, tutti impiegati nella produzione di videogiochi Tripla A per PS5.

Proprio negli scorsi giorni erano spuntati in rete degli annunci di lavoro di Firesprite che puntavano proprio alla creazione di un’avventura narrativa ad alto budget dai toni dark. La nuova acquisizione di Fabrik Games riguarda quindi un’investimento di risorse sul progetto videoludico in questione, o su un altro videogioco collaterale da sviluppare? Riusciremo a rispondere a questa domanda con certezza assoluta solo nei prossimi mesi, quando finalmente Sony rivelerà uno dei suoi piani per PS5. Tra i rumor c’era anche la produzione di videogiochi per PSVR 2, come vi abbiamo raccontato in questo articolo.

Vi lasciamo alla dichiarazione di Graeme Ankers dopo l’annuncio dell’acquisizione dello studio di sviluppo: “Sono lieto di annunciare che riuniremo Fabrik Games e Firesprite come parte del nostro prossimo emozionante passo con PlayStation Studios. Sono un team di sviluppatori appassionati e impegnati, guidati da veterani del settore che hanno lavorato su molti franchise Tripla A. Non vediamo l’ora di rafforzare il nostro talento creativo mentre continuiamo il nostro viaggio per offrire esperienze davvero uniche ai fan di PlayStation.”